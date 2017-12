Williams testará três pilotos Frank Williams tornou oficial o vestibular dos três pilotos concorrentes à vaga de companheiro de equipe de Mark Webber em 2005. Antonio Pizzonia, o inglês Anthony Davidson ou alemão Nick Heidfeld, um dos três será o escolhido. O exame de avaliação começa dia 24, em Barcelona, com Pizzonia, e no mesmo dia com Davidson, em Jerez de la Frontera, ambos circuitos na Espanha. Heidfeld será avaliado em Jerez também, a partir do dia 9. Se nada de anormal acontecer com o carro, o modelo deste ano, FW26, os três terão três dias de testes para mostrar o que podem fazer. O programa distribuído pela Williams nesta segunda-feira deixa claro que não adiantou nada David Coulthard se oferecer para correr de graça em 2005. "Receberia por ponto conquistado", propôs. Frank Williams o dispensou no fim de 1995 por "incompetência." Não seria agora, em que sempre foi mais lento e menos eficiente que os companheiros de McLaren, Mika Hakkinen e Kimi Raikkonen, que Frank Williams o aceitaria de volta. O vestibular é bom para Antonio Pizzonia, que treina com o modelo FW26 desde o seu lançamento, realizou cerca de 8 mil quilômetros de testes, além de ter disputado quatro GPs, substituindo Ralf Schumacher: Alemanha, Hungria, Bélgica e Itália. A não ser em Spa-Francorchamps, na Bélgica, em que quebrou o câmbio quando era o terceiro colocado, marcou pontos nas outras três provas. Apesar da vantagem, Pizzonia terá adversários bem preparados e difíceis de serem vencidos. Anthony Davidson, como terceiro piloto da BAR, mostrou-se sempre muito rápido, e Nick Heidfeld é tido como um injustiçado na Fórmula 1, por reunir as características dos grandes pilotos mas que nunca teve um bom carro para ratificar o que se espera dele. A perda na justiça de Jenson Button para a BAR levou Frank Williams a realizar o vestibular. Ferrari - A equipe italiana confirmou nesta segunda-feira que não participará da reunião desta terça, em Londres, com representantes das nove demais equipes da Fórmula 1, para discutir a drástica redução de custos de se disputar o Mundial. Em Interlagos, durante o GP Brasil, as nove demais equipes da Fórmula 1 impuseram um pacote à Ferrari: dez dias de testes apenas do início ao fim da temporada. Condicionaram concordar com 19 etapas no calendário do ano que vem, com a inclusão da Grã-Bretanha e França, à Ferrari aceitar ao corte de testes particulares. O problema é simples de ser compreendido: a Bridgestone, fornecedora de pneus da Ferrari, investe US$ 50 milhões por temporada para cobrir a maior parte das despesas desses testes, para também evoluir seus pneus. As demais equipes não têm um parceiro técnico tão decisivo para o seu desenvolvimento.