Williams volta a criticar o FW25 Primeiro Ralf Schumacher afirma, para toda a imprensa ouvir, que a Williams não tem condições com seu novo carro, FW25, de pensar em vencer no início do Mundial. ?O FW25 é talvez um pouco mais rápido que o modelo de 2002, mas não o suficiente", diz, referindo-se à possibilidade de superar a Ferrari. Nesta sexta-feira, no entanto, ainda que sob condições favoráveis, Ralf registrou o melhor tempo já verificado no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, com 1min17s592 (74 voltas), pista em que até a Ferrari treinou, com os modelos de 2002 e o novo F2003-GA. Parece coisa combinada: Ralf Schumacher, Frank Williams, Patrick Head, diretor-técnico e sócio da equipe, e Mario Theissen, diretor da BMW, fornecedora de motores da Williams, como que num coral bem afinado, vêm criticando sistematicamente o novo carro da escuderia. No treino desta quinta-feira, porém, alguma coisa andou dando certo demais. Ou a temperatura de 20 graus ajudou de forma decisiva ou os novos pneus Michelin são verdadeiros ?chicletes" ou mesmo o FW25 pode não ser tão ruim assim como a turma toda da Williams deseja que a Fórmula 1 pense. Dia 6 de dezembro, Luca Badoer, piloto de testes da Ferrari, registrou com a F2002 em Jerez a marca de 1min18s392. O tempo de Ralf foi nada menos de oito décimos de segundo melhor. Claro que a Williams não evoluiu tanto, a temperatura apropriada e o acúmulo de borracha no asfalto, já que nesta sexta-feira foi o último dia de testes, têm participação direta no resultado de Ralf, mas a dissonância entre o discurso da Williams e seus tempos conquistados nos circuitos chama a atenção. No autódromo Ricardo Torno, em Valência, Juan Pablo Montoya obteve o segundo melhor tempo de seus 4.004 metros, com 1min10s153, dia 11. Três dias depois, Antonio Pizzonia, com a nova Jaguar, conseguiu 1min10s083, sob condições mais favoráveis, melhor marca de Valência. Ninguém na Fórmula 1 acreditaria que a Williams tiraria de uma temporada para a outra a diferença de desempenho que a separa da Ferrari, mas a diferença entre ambas já não deve ser também como a equipe inglesa pretende que os italianos imaginem. Dia 9, depois da corrida de Melbourne, a Fórmula 1 saberá se tudo não passa de jogo de cena da Williams ou as declarações do coral realmente procedem, como não sugere ser o caso. Ferrari - O modelo F2003-GA da Ferrari experimentou nesta sexta-feira, no mesmo treino de Jerez, seu primeiro acidente. Segundo os sites ingleses, com repórteres no circuito, Luca Badoer seguiu reto na freada da curva Dry Sack e colidiu com violência na barreira de pneus. De acordo com eles também, a causa seria um problema nos freios ou no aerofólio dianteiro. Badoer havia completado 39 voltas até então e seu melhor tempo foi 1min18s951. Michael Schumacher trabalhou com o carro terça e quarta-feira no mesmo traçado, mas sob chuva. No primeiro dia ficou com 1min25s321 e no segundo, 1min25s626. Já Felipe Massa encerrou, nesta sexta-feira, a série de três dias de testes na área de eletrônica, com o F2002, em Fiorano. Quinta-feira, sob condições de temperatura e asfalto favoráveis, Massa estabeleceu o novo recorde da F2002 em Fiorano, com 57s378, melhor que a marca de 57s476 de Schumacher, em julho.