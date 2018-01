Wilson larga na pole na Champ Car O piloto inglês Justin Wilson, da equipe RuSPORT, vai largar na frente da Champ Car, no GP de Portland, neste domingo a partir das 16h30, horário de Brasília. No último treino de classificação, realizado neste sábado, ele foi o melhor piloto, com o tempo de 57seg597. Em segundo ficou o norte-americano A.J.Allmendiger, também da RuSPORT, com 57seg816 e, em terceiro, o canadense Paul Tracy, da Forsythe, com 57seg911. O brasileiro Cristiano da Matta, da PKV Racing, fez o décimo tempo, com 58seg343. O atual líder da ChampCar, o francês Sebastien Bourdais, da Newman/Haas, obteve o quinto tempo, com 57seg989, atrás do canadense Alex Tagliani (Australia Racing), que fez 57seg956. Bourdais tem 77 pontos, seguindo de Wilson (77), Tracy (69), o brasileiro Bruno Junqueira (59) e Allmendinger (53).