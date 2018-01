Winston Cup: Christian espera ser razoável A Winston Cup terá neste domingo uma de suas duas "corridas diferentes?? da temporada. Isso porque a 16ª etapa, no circuito de Infineon Raceway, em Sears Point, acontece em pista mista, algo raro numa categoria que dá preferência aos ovais. A outra das 36 provas do calendário disputada em circuito misto é em Watkins Klein, perto de Nova York. O brasileiro Christian Fittipaldi, da Petty Racing, vai largar na 41ª posição. No treino classificatório de sexta-feira, ele fez 1min18s688, o 37.º tempo - uma marca bem inferior à do pole, o americano Boris Said (1min16s522) - e só conseguiu um lugar na corrida por meio das vagas provisórias às quais os organizadores da prova recorrem para completar o grid de 43 carros. Apesar disso, Christian acredita que poderá ter um desempenho razoável na corrida, que terá 110 voltas, com largada prevista para as 17 horas (de Brasília). "A prova é em uma pista mista e isso ajudará muito. Será algo parecido com aquilo que estou acostumado??, disse o brasileiro, que corre com um Dodge. No entanto, o piloto reconhece que o GP não deixará de ser uma experiência nova para ele. "Já pilotei bastante neste tipo de traçado, mas nunca com este tipo de carro??, explica Christian, que já teve passagens pela F-1 e F-Cart, entre outras categorias.