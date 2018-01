World Series assusta Nelsinho Piquet Um dia depois de fazer a última corrida de Fórmula 3, em Brasília, o campeão Nelson Ângelo Piquet passou o dia em Interlagos, testando um Dallara/Nissan 3.0 da equipe Repsol. O piloto ficou impressionado com a potência do motor e admitiu que a World Series poderá ser uma boa opção para 2004. "No ano que vem prefiro correr em uma categoria que já conheço - a F-3 inglesa. Passar direto para a World Series seria um passo muito largo", reconheceu. O ex-piloto Nelson Piquet, tricampeão mundial da F-1, disse que o ruído dos motores Nissan lembra o da Fórmula 1. Elogiou a resistência dos motores que duram 5 mil quilômetros, mas concordou que é cedo para Nelson Ângelo pilotar um carro com mais de 400 HP. Depois do treino, Nelson Ângelo disse que tinha gostado de pilotar um monoposto de mais potência. "Foi ótimo. Incluindo os treinos e a corrida de F-3 em Brasília e o teste com a World Series, dei 92 voltas ao todo." Nelson Ângelo fez o quarto tempo entre os pilotos que correram com o motor convencional - 1min27s067. Além dele, mais 16 brasileiros e alguns estrangeiros andaram nesta segunda-feira em Interlagos no último teste da World Series em 2002. Os brasileiros são candidatos a vagas em 2003. Mas tudo depende de patrocinadores e projetos das equipes. O inglês Justin Wilson, da Racing Engineering, que venceu uma das duas corridas no domingo, em Interlagos, foi o único piloto que testou um novo motor de 450 HP. Por isso, foi o mais rápido do dia, cravando 1min25s553. Como a garoa prejudicou a pista, Wilson não conseguiu superar a marca do indiano Narain Karthikeyan que, no sábado, fez a melhor volta dos três dias - 1min25s143. "Mas este novo motor é, realmente, bem melhor. Na reta, ele é 9 km/h mais veloz. Se a pista estivesse boa, daria para cravar um tempo melhor", disse o inglês. O teste coletivo dos pilotos brasileiros foi acompanhado pelo presidente da RPM, a empresa promotora da categoria, o espanhol Jaime Alguesuari, e seu representante no Brasil, Geraldo Rodrigues, da Reunion. O objetivo de Rodrigues é levar mais pilotos brasileiros para a World Series em 2003 e garantir o patrocínio de empresas brasileiras. Os demais pilotos brasileiros testaram com a versão de 415 HP do motor Nissan. E o mais rápido foi Ricardo Sperafico, da equipe Vergani, que fez as corridas de Curitiba e São Paulo. Na sua melhor volta, Sperafico marcou 1min26s420. O norte-americano Paul Edwards virou em 1min26s502 e Ricardo Maurício, com a experiência de três temporadas na F-3000, fez sua volta mais rápida em 1min26s841.