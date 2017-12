World Series atinge seus objetivos O espanhol Jaime Alguersuari, presidente da RPM, empresa promotora e responsável pela organização da Telefonica World Series, disse hoje que todos os objetivos da categoria, criada este ano, foram atingidos: "Nossa meta é a de ser uma quarta opção no mercado mundial para pilotos competirem, ao lado da Fórmula 1, Fórmula Indy e IRL." Fora das três e da Telefonica World Series, não há campeonatos com carros de mais de 400 cavalos em que os pilotos são pagos para correr, segundo Alguersuari. "A Fórmula 3000 é um espaço promocional, ao passo que o nosso é profissional", explica. "Não temos a intenção de formar ou receber pilotos para a Fórmula 1. Se ocorrer, fantástico." A Telefonica World Series quer ter o seu próprio espaço. "Hoje, Ricardo Zonta, a quem agradecemos pela referência que criou na categoria, Justin Wilson, Franck Montagny e Antonio Garcia recebem salário." As nove etapas programadas, na realidade 18, por serem disputadas duas corridas a cada uma, são transmitidas pela TV para cerca de 20 países. "Nosso produto é bem promovido e custa US$ 400 mil por carro para a equipe, o que é menos que a Fórmula 3 inglesa." O ano de estréia da categoria deixou um ensinamento básico: "Precisamos de mais potência. Nesta segunda, começamos a testar aqui mesmo (circuito Ricardo Tormo, em Valência), um nova versão do motor Nissan V-6 com 40 cavalos a mais (agora com 455)." As duas últimas etapas da temporada serão no Brasil. "Quero que os brasileiros conheçam a Telefonica World Series, por ser inteiramente criada e mantida e por latinos. Quem vem aqui percebe a diferença para as competições inglesas, por exemplo." Segundo ele, as dúvidas que existiam sobre a realização dessas provas em Curitiba e São Paulo não procedem. "O Jumbo que irá transportar nossas 60 toneladas de equipamentos já está contratado, assim como as 250 passagens aéreas e hospedagem reservadas também. Até por uma questão de credibilidade do evento temos agora de ir.?