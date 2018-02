World Series começa domingo A World Series - Super Nissan - começa a temporada de 2003 domingo, em Jarama, na Espanha, com um novo patrocinador. A empresa austríaca Superfund, do ramo de investimentos, deverá ser anunciada nesta quinta-feira, no autódromo espanhol, como substituta da Telefonica, que não renovou o contrato com a categoria. O campeonato terá nove provas e terminará dia 23 de novembro, em Interlagos. No ano passado, o piloto Ricardo Zonta ganhou o título por antecipação, antes das duas corridas no Brasil. Este ano, com os novos motores Nissan de 450 cavalos, a competição deverá ser mais equilibrada. O Brasil terá dois pilotos correndo com os Dallara/Nissan, que são mais velozes do que os Fórmula 3000: os pilotos Tuka Rocha e Enrique Bernoldi. Rocha correu no ano passado ao lado de Ricardo Zonta na Gabord Competición e, este ano, defenderá a Zele Racing cujo principal patrocinador é a Superfund. Ao seu lado estará o austríaco Norbert Siedler. Enrique Bernoldi, ex-piloto da equipe Arrows de Fórmula 1, estará na RC Motorsport. Outros pilotos favoritos para a temporada são o francês Franck Montagny e o espanhol Marce Gené.