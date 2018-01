World Series: inglês é mais rápido O inglês Justin Wilson, da equipe Racing Engineering, fez o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres da Telefônica World Series, no circuito de Interlagos, em São Paulo. Wilson marcou o tempo de 1m in26s836 na tarde desta sexta-feira. Pela manhã, o brasileiro Ricardo Zonta, campeão antecipado, marcou o melhor tempo e foi mais rápido (1min26s771). À tarde, com o calor, a pista ficou mais quente. Zonta terminou em segundo (1min27s235). Neste domingo acontece a última etapa, em rodada dupla, da categoria (às 11 e 13h30). Ainda nesta sexta-feira, a partir das 16 horas, será realizado mais um treino livre. O terceiro melhor tempo desta sessão ficou com o francês Franck Montagny, da equipe Racing Engineering. Ele disputa o vice-campeonato com o belga Bas Leinders, que acabou em quarto. O paranaense Jaime Melo Jr., da equipe Zele Motorsport, foi o sétimo colocado, seguido por Rodrigo Sperafico, da Repsol-Meycom, e Tuka Rocha, da Gabord Competicion. Wagner Ebrahim, da GD Racing, terminou em 15º.