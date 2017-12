Wurz encerra jejum de ´10 anos´ longe do pódio

A Williams não fazia um pódio desde o GP da Europa de 2005, quando Nick Heidfeld, hoje na BMW - então parceira da equipe inglesa - terminou em segundo lugar em Nurburgring, na Alemanha. Neste domingo, no GP do Canadá, dois anos e 11 dias depois, Alexander Wurz botou a fim este jejum e também ao seu próprio. "Estou feliz por poder voltar ao pódio depois de 10 anos." Wurz surgiu como revelação em 1997, quando substituiu o compatriota austríaco Gerhard Berger na Benetton. No GP da Inglaterra daquele ano, o hoje piloto da Williams terminou em terceiro lugar, atrás do companheiro de equipe, o francês Jean Alesi, e do canadense Jacques Villeneuve, da Williams, o vencedor. Apesar de o próprio austríaco considerar o fim do jejum exatamente no final de semana que ele comemorou os 10 anos de sua estréia, o último pódio de Wurz aconteceu no GP de San Marino de 2005, quando ele herdou o terceiro lugar de Jenson Button, que acabou desclassificado com sua BAR. Na prova deste domingo, Wurz fez uma grande corrida de recuperação, largando da distante 17.ª posição. "Tive um pouco de sorte. O carro estava andando bem, não cometi nenhum erro e agradeço às entradas dos safety cars, que me favoreceram. Também fui feliz na escolha dos pneus. Andei forte o tempo todo com pneus moles e consegui manter a posição nas voltas finais apesar dos pneus mais duros."