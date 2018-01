Wurz faz o melhor tempo na 1ª sessão O piloto de testes da McLaren, Alexander Wurz, foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o GP do Brasil de F-1, encerrada há pouco no autódromo de Interlagos. Wurz fez o tempo de 1min:11s.701. Takuma Sato (BAR) foi o segundo, Fernando Alonso (Renault) o terceiro e Jenson Button (BAR) o quarto. O finlandês Kimi Raikkonen (McLaren) marcou apenas o quinto tempo. Entre os brasileiros, o amazonense Antonio Pizzonia foi o mais rápido. Ele deu quatro voltas e ficou com a oitava posição. Rubens Barrichello fez o 13º tempo e Felipe Massa (Sauber) nem chegou a marcar tempo. A segunda sessão de treino livre está marcada para as 14 horas. Confira os tempos do primeiro treino livre: 1º Alexander Wurz (McLaren) - 1m11s701 2º Takuma Sato (BAR) - 1m12s738 3º Fernando Alonso (Renault) - 1m12s782 4º Jenson Button (BAR) - 1m12s918 5º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m13s065 6º Giancarlo Fisichella (Renault) - 1m13s094 7º Juan Pablo Montoya (McLaren) - 1m13s256 8º Antonio Pizzonia (Williams) - 1m13s427 9º Mark Webber (Williams) - 1m13s509 10º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m13s573 11º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m13s788 12º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m14s154 13º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m14s282 14º Christian Klien (Red Bull) - 1m14s468 15º Jarno Trulli (Toyota) - 1m14s504 16º David Coulthard (Red Bull) - 1m14s724 17º Vitantonio Liuzzi (Red Bull) - 1m14s842 18º Jacques Villeneuve (Sauber) - 1m15s211 19º Tiago Monteiro (Jordan) - 1m16s230 20º Narain Karthikeyan (Jordan) - 1m16s230 21º Nicolas Kiesa (Jordan) - 1m16s351 22º Robert Doornbos (Minardi) - 1m16s769 23º Christijan Albers (Minardi) - 1m17s180 24º Felipe Massa (Sauber) - sem tempo