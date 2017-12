Wurz faz o melhor tempo na Inglaterra O austríaco Alexander Wurz, piloto de testes da McLaren, foi o destaque do terceiro e último dia de treinos das equipes de Fórmula 1 em Silverstone, na Inglaterra. Ele fez o melhor tempo desta quinta-feira, com 1m22s07, superando o seu companheiro de equipe, o finlandês Mika Hakkinen, que ficou em segundo lugar, e os dois carros da Ferrari - Rubinho foi o terceiro e Schumacher, o quarto. Além de Rubens Barrichello, outros três brasileiros participaram dos treinos desta quinta-feira. Ricardo Zonta, que é piloto de testes da Jordan, fez o quinto tempo, Enrique Bernoldi (Arrows) foi 15º colocado e Luciano Burti (Prost) veio logo atrás, em 16º. Confira os tempos do dia: 1º Alexander Wurz (McLaren) - 1m22s07 (45 voltas) 2º Mika Hakkinen (McLaren) - 1m22s61 (55) 3º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m22s71 (67) 4º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m23s14 (68) 5º Ricardo Zonta (Jordan) - 1m23s18 (71) 6º Kimi Raikkonen (Sauber) - 1m23s44 (52) 7º Olivier Panis (BAR) - 1m23s81 (54) 8º Jos Verstappen (Arrows) - 1m24s03 (92) 9º Jarno Trulli (Jordan) - 1m24s18 (82) 10º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m24s25 (60) 11º Pedro de la Rosa (Jaguar) - 1m24s29 (90) 12º Ralf Schumacher (Williams) - 1m24s38 (63) 13º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m24s41 (60) 14º Jean Alesi (Prost) - 1m25s17 (60) 15º Enrique Bernoldi (Arrows) - 1m25s26 (74) 16º Luciano Burti (Prost) - 1m25s44 (73) 17º Narain Karthikeyan (Jaguar) - 1m26s14 (23) 18º Mark Webber (Benetton) - 1m26s34 (45)