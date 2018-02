Wurz faz o melhor tempo no treino da Fórmula 1 O austríaco Alex Wurz, que é piloto de testes da Williams, fez o melhor tempo desta terça-feira, no primeiro dia de treinos das equipes de Fórmula 1 no circuito espanhol de Jerez de la Frontera. Na volta mais rápida, ele marcou 1m18s144. Dois brasileiros estiveram presentes na pista. Rubens Barrichello (Honda) fez o terceiro tempo, com 1min18s626, na melhor das suas 112 voltas. Já Ricardo Zonta (piloto de testes da Toyota) foi o quinto colocado, com 1min20s162. Confira os tempos do treino: 1.º - Alex Wurz (AUT/Williams) - 1min18s144 (48 voltas) 2.º Jenson Button (ING/Honda) - 1min18s250 (88) 3.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min18s626 (112) 4.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min18s735 (84) 5.º Ricardo Zonta (BRA/Toyota) - 1min20s162 (85) 6.º Olivier Panis (FRA/Toyota) - 1min20s339 (79) 7.º Christijan Albers (HOL/Midland) - 1min21s551 (74) 8.º Tiago Monteiro (POR/Midland) - 1min22s318 (71)