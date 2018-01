Wurz fez o melhor tempo no geral O piloto espanhol Fernando Alonso, da Renault, conquistou a pole position do GP do Brasil de Fórmula 1, neste sábado, com o tempo de 1m11s988, mas ele não foi o mais rápido em Interlagos até agora. A melhor marca é do austríaco Alexander Wurz, piloto de testes da McLaren. Ele cravou 1m11s701, na sexta-feira, no primeiro treino livre. Para conseguir um bom tempo, porém, não significa que você tenha sido o mais veloz. A maior velocidade atingida em Interlagos foi do italiano Giancarlo Fisichella, da Renault, que larga em terceiro lugar na corrida deste domingo e chegou a atingir 321,8 km/h na reta do circuito brasileiro.