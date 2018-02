Xandinho faz a pole na Argentina Xandinho Negrão conseguiu solucionar os problemas que enfrentou nos treinos livres de sexta-feira e marcou a pole-position para a 6.ª etapa da temporada 2004 da Fórmula 3 Sul-Americana, que será realizada neste domingo, no Autódromo Oscar Cabalen, em Córdoba, na Argentina. Neste sábado, Xandinho fez a pole com o tempo de 1min00s947 (média de 157,120 km/h) e divide a primeira fila com Zeca Cardoso, que marcou 1min01s060.