Xandinho Negrão testa pela Champ Car no Texas

O piloto brasileiro Xandinho Negrão, de 22 anos, realiza nesta quarta-feira seu primeiro teste pela Champ Car. Depois de correr por três temporadas na Fórmula GP2, o paulista pilotará o Lola-Cosworth, da Rocketsports, no circuito misto de Houston, no Texas. "Fui procurado ao final da GP2", conta Xandinho. "Sempre sonhei andar na Champ Car, por causa da importância da corrida quando eu era criança. Assistia às provas do Emerson Fittipaldi, do Tony Kanaan e do Hélio Castroneves." Xandinho passou esta terça-feira nos boxes da equipe, em Houston, fazendo ajustes no banco. "A preocupação inicial será apenas a adaptação ao carro e ao traçado. Depois, começar a mexer nas regulagens para, no final, simular uma classificação com pneus novos," explica. Sobre o futuro, o piloto não sabe se continuará na GP2 ou se irá para os Estados Unidos. "De qualquer forma, temos de pensar com muito cuidado em cada passo. Ainda sou muito novo...", diz.