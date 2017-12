Xandinho Negrão vence na F3 Sul-Americana Xandinho Negrão ganhou neste sábado mais uma etapa da F3 Sul-Americana. Em Tarumã, ele conseguiu a sua terceira vitória nas três provas disputadas na temporada, aumentando sua vantagem na liderança do campeonato. Neste domingo, os pilotos voltam à pista em Tarumã para a disputa da 4ª etapa - a ESPN Brasil transmite ao vivo a partir das 12 horas. Depois de largar em segundo lugar, atrás do pole Zeca Cardoso, Xandinho Negrão assumeu a ponta logo na primeira curva e não deixou mais a liderança. A segunda posição da prova ficou com Carlos Iaconelli. Agora, na classificação do campeonato, o líder soma 30 pontos, contra 16 de Alexandre Fozier, que não completou a corrida deste sábado. Na etapa deste domingo, a pole está com Gustavo Fozier, que larga ao lado do irmão Alexandre. Xandinho Negrão é o terceiro colocado do grid.