Xandinho vence F-3 na Argentina Xandinho Negrão venceu de ponta a ponta a 6.ª etapa do Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3, neste domingo, no Autódromo Oscar Cabalen, na cidade de Córdoba, na Argentina. O piloto da Equipe Medley Genéricos completou as 38 voltas da prova em 42min57s933. Na segunda posição chegou o piloto da Bassani Racing, Henrique Favoretto, seguido por Carlos Iaconelli (PropCar Racing). Foi a quarta vitória de Xandinho em seis corridas disputadas, o que lhe coloca na liderança da tabela, com 45 pontos ? Favoretto é o segundo, com 40.