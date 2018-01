Xandy Negrão vence 2ª etapa da F-3 O piloto Xandy Negrão venceu pela primeira vez na Fórmula-3 Sul-Americana. Na manhã deste domingo, no Autódromo Internacional de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele ganhou a segunda etapa da Fórmula-3 Sul-Americana. Lucas Di Grassi ficou em segundo lugar e foi seguido por Fernando Rees, outro estreante na mais importante categoria continental. Já na Fórmula-3 Light, a vitória foi de Daniel Lancaster, que largou na pole. Bruno Bari ficou em segundo seguido por Rodrigo Ribeiro, vencedor da primeira prova da temporada. A Fórmula-3 Sul-Americana terá mais oito rodadas duplas nesta temporada de 2003. Quatro serão realizadas no Brasil (Rio, São Paulo, Curitiba e Brasília), três na Argentina (Oberá, Córdoba e Paraná), e uma em Piriápolis, no Uruguai.