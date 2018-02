Xandynho é campeão da F3 Sul-Americana Xandynho Negrão é o novo campeão da F-3 Sul-Americana. O piloto paulista, de 19 anos, garantiu título neste domingo, em Interlagos, ao chegar em sétimo lugar na 17ª e penúltima etapa do campeonato. O autódromo José Carlos Pace, aliás, recebeu as quatro últimas corridas do campeonato, uma na sexta-feira, outra no sábado e duas no domingo. O brasiliense Gustavo Foizer, da equipe Cesário, venceu as quatro provas e ficou com o vice-campeonato. Terminou a competição com 120 pontos, apenas dois atrás de Xandynho, piloto da Medley. Filho do piloto de Stock Car Xandy Negrão, Xandynho vai correr na Europa em 2005, na estreante GP2, que substitui a F-3000 Internacional e será a principal categoria de acesso à Fórmula 1. Será companheiro de Nelsinho Piquet na recém-criada equipe Hitech Piquet Sports. Principal favorito ao título da F-3 desde o início do campeonato, Xandynho tomou um susto em Interlagos, com as vitórias sucessivas de Foizer. Só garantiu a taça graças à boa vantagem que obteve nas etapa anteriores - chegou a Interlagos com 29 pontos à frente. "O começo da temporada foi muito bom, como a equipe imaginava. Ganhei quatro corridas. Depois, tivemos uma fase de instabilidade e ficamos quatro provas sem vencer, mas nos recuperamos e conseguimos ganhar seis vezes seguidas." Xandynho creditou o sufoco que passou na reta final à estréia dos motores argentinos Berta, no lugar dos Mugen e Open. Com pouco desenvolvimento, os motores apresentaram muitos problemas. O campeão, por exemplo, sofreu com a falta de potência e risco constante de quebra de seu propulsor. "Não esperava passar por este sufoco. Sempre fui contra a mudança do motor nesta fase. Eu era o único que tinha muito a perder, pela possibilidade de quebra e queda de performance. Meu motor era o mais fraco deste lote. Por isso, neste fim de semana corri de olho no título e sempre virando de dois a três segundos por volta mais lento que os outros" , disse. Gustavo Foizer, de 18 anos, entende que o bom desempenho nesta reta final é razão suficiente para acreditar em uma excelente temporada em 2005. "Tenho certeza de que terei grande chance de lutar pelo título.??