Xandynho Negrão é pole na Fórmula-3 Xandynho Negrão vai largar na pole-position da última corrida da temporada de 2003 da Fórmula-3 Sul-Americana, que será disputada neste domingo, a partir das 12 horas, no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília. A corrida terá transmissão ao vivo pela Bandsports. Neste sábado, com pista molhada devido à chuva durante toda a noite e parte da manhã, Xandynho marcou 2m03s411 (média de 159,71 km/h) na última das 15 voltas do treino classificatório. Esta foi a segunda pole de Xandynho na temporada. Na outra, em Campo Grande, ele largou em primeiro e venceu. "Sem dúvida que ajudou bastante o conhecimento que tenho da pista de Brasília, onde treino boa parte do ano. Já treinei em todas as condições possíveis aqui. Com isso, aprendi alguns segredinhos que foram fundamentais para garantir esta pole", disse Xandynho. Alan Hellmeister larga na segunda posição, enquanto Danilo Dirani, campeão antecipado de 2003, enfrenta um fato inédito na temporada, pois esta será a primeira vez que vai largar na segunda fila. Na Fórmula-3 Light Daniel Lancaster, vice-campeão por antecipação, larga mais uma vez na pole. Esta é a sétima vez no ano. Em segundo lugar ficou o estreante Gustavo Foizer seguido pelo também estreante Salomão Soares. O grid da 18ª e última prova da temporada 2003 da F-3 Sul-Americana: 1) Xandynho Negrão (Piquet Sports), 2m03s411, média de 159,71 2) Alan Hellmeister (Amir Nasr Racing), 2m03s893 3) Danilo Dirani (Cesário F-3), 2m03s956 4) Daniel Landi (Avallone Motorsports), 2m04s184 5) Alexandre Foizer (Cesário F-3), 2m05s508 6) João Barion (Amir Nasr Racing), 2m06s127 7) Duda Azevedo (Prop Car), 2m06s542 8) Alberto Valério (Dragão Motorsports), 2m06s976 9) Zeca Cardoso (Brasília Racing), 2m08s120 10) Jaime Câmara (Brasília Racing), 2m08s558 11) Diego Freitas (Avallone Motorsports), 2m08s702 12) Daniel Lancaster (Cesário F-3), 2m11s174 * 13) Gustavo Foizer (Cesário F-3), 2m15s923 * 14) Salomão Soares (Dragão Motorsports), 2m19s644 * 15) Vicente Sfeir (Dragão Motorsports), sem tempo *