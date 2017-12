Xandynho Negrão vence na F-3 Sul-Americana Xandynho Negrão encerrou a temporada da Fórmula-3 com vitória. Na tarde deste domingo, no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília, ele venceu pela segunda vez em sua temporada de estréia e garantiu a terceira posição na classificação geral. Danilo Dirani, campeão antecipado, ficou em segundo lugar seguido por Alan Hellmeister. Na Fórmula-3 Light, Gustavo Foizer venceu sua segunda prova no final de semana. Daniel Lancaster, vice-campeão, ficou em segundo e Vicente Sfeir terminou em terceiro. Feliz com o segundo lugar e a conquista do título, que lhe deu a superlicença, uma espécie de carteira de motorista que dá direito de guiar um carro de Fórmula-1, Danilo Dirani explicou a frustrada tentativa de ultrapassagem sobre Xandynho. Dirani, que quebrou o recorde de vitórias numa temporada (14 vezes) e se transformou no segundo maior ganhador na história da F-3 com 16 primeiros lugares, também marcou sua passagem pela categoria com a 18ª vez em que marcou a volta mais rápida na temporada. "Coloquei do lado por dentro, mas peguei a zebra, que ali é muito alta, o carro pulou e quando fui engatar a quinta marcha errei. Aí, não deu mais para tentar passar o Xandynho. Foi uma temporada marvilhosa e vamos ver se nos próximos dias defino onde corro em 2004. Pode ser na F-3 Inglesa, na F-3 Européia ou ainda na Super Nissan", disse Dirani. Eis os cinco primeiros da corrida: 1) Xandynho Negrão (Piquet Sports), 35m24s971, média de 166,96 km/h 2) Danilo Dirani (Cesário F-3), a 0s517 3) Alan Hellmeister (Amir Nasr Racing), a 16s536 4) Daniel Landi (Avallone Motorsports), a 22s324 5) Alexandre Foizer (Cesário F-3), a 23s211 Classificação final da temporada: 1) Danilo Dirani (campeão), 317 pontos 2) Lucas di Grassi, 164 3) Xandynho Negrão, 155 4) Alan Hellmeister, 151 5) Daniel Landi, 139.