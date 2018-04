Xangai: ruim só mesmo o trânsito Assim como o autódromo foi uma unanimidade de aprovação, o trânsito em Xangai, também por maioria absoluta, recebeu reprovação. "Adorei tudo aqui, em especial a pista, mas ficaria perfeito se eu pudesse ir a pé para um hotel aqui do lado do circuito", disse Rubens Barrichello, da Ferrari. "Fiquei sabendo que ano que vem haverá um trem expresso para a centro da cidade, ótimo, assim poderemos evitar as loucuras desse trânsito", falou Jenson Button, da BAR. Entre os pilotos, a pouca educação dos motoristas de São Paulo estava dentre o que mais chamava sua atenção na cidade. "Xangai ganha de longe. É muito pior que São Paulo, aqui realmente vale tudo", disse Rubinho. É proibido alugar carro particular na China. Neste domingo, uma minivan com mecânicos da Williams, com motorista chinês, se envolveu num acidente, levando-os para o hospital. Ninguém se feriu com gravidade.