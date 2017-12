Zanardi anda com as pernas mecânicas O italiano Alessandro Zanardi, que perdeu as pernas em conseqüência do acidente que sofreu no GP da Alemanha de F-Indy, há três meses, andou hoje pela primeira vez com as pernas artificiais que usará a partir de agora. ?São só os primeiros passos, mas em dois ou três meses voltarei a caminhar normalmente?, disse. Também hoje, a British American Racing apresentou na Inglaterra o BAR-004, seu carro para a temporada 2002 da Fórmula 1. Craig Pollock deixou o cargo de diretor-geral da equipe. Seu substituto é David Richards.