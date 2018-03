Zanardi completará prova em que se acidentou Em 15 de setembro de 2001, Alessandro Zanardi liderava o GP da Alemanha da Cart, em Lausitzring, quando, ao voltar para a pista após um ?splash and go? nos boxes, perdeu o controle do carro e derrapou rumo ao meio da pista oval. Seu carro foi atingido pelo do canadense Alex Tagliani, que estava a mais de 300 km/h. Zanardi perdeu as duas pernas do acidente, que aconteceu a 13 voltas para o final da corrida. Quase dois anos depois, no sábado, 11 de maio, o italiano vai completar as voltas que ficaram faltando. Para isso, Zanardi vai pilotar um carro da categoria adaptado, com acelerador e embreagem manuais. Ele experimentou o modelo na semana passada, em Brands Hatch (Inglaterra), e aprovou. Os controle manuais foram testados alguns dias antes, em Indianápolis, pelo ex-piloto Eric Bachelart, atualmente dono da equipe Conquest (onde corre o brasileiro Mário Haberfeld) e responsável pela construção do carro adaptado. Bicampeão da Cart em 1997 e 1998, com 15 vitórias na categoria, Zanardi - que teve duas passagens apagadas pela Fórmula 1 - está ansioso para correr em Lausitzring. "Sempre tive o apoio e o carinho do público e vai ser bom ouvir os aplausos de novo??, disse o italiano. O carro com o qual ele vai andar terá o acerto de aerofólios usado nas pistas mistas. Com isso, poderá atingir velocidades altas, correndo um risco menor de um contratempo. O número será o 66, o mesmo que ele utilizava quando sofreu o acidente. Zanardi será o Grand Marshall do GP alemão (responsável pelo aceno de bandeira). "É uma honra para mim. Estou ansioso??, admitiu o italiano, que já exerceu a "função??. No ano passado, deu a bandeirada de largada e a de chegada do GP de Toronto.