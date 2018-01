Zanardi de volta às pistas e no Brasil Alessandro Zanardi vai correr no Brasil no dia 9 de novembro. O italiano disputará as 500 Milhas da Granja Viana de kart. Zanardi perdeu as pernas em acidente no GP da Alemanha da F-Cart, em setembro de 2001, e pilotará um kart adaptado. Ele vai integrar a equipe do norte-americano Jimmy Vasser, do espanhol Oriol Sérvia e do mexicano Michel Jourdain Jr. Leia mais no O Estado de S. Paulo