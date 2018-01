Zanardi deixa hospital após acidente O piloto italiano Alex Zanardi deixou nesta terça-feira o hospital em Berlim onde estava internado desde o dia 15 de setembro, quando sofreu grave acidente que resultou na amputação de suas duas pernas. O piloto seguirá para Montecarlo e depois vai fazer um trabalho de recuperação em Bolonha, na Itália. ?Estou me sentindo bem e tenho certeza que cedo ou tarde voltarei a andar?, disse ele, em uma entrevista coletiva. Zanardi agradeceu aos médicos que salvaram sua vida após 14 cirurgias. ?Este é o melhor hospital que já vi na minha vida?, afirmou ele. Segundo os médicos Walter Schaffartzik e Axel Ekkernkamp, que cuidaram do piloto, Zanardi terá ainda de esperar por um ou dois anos até que possa voltar a caminhar com a ajuda de próteses. ?Este acidente me ensinou que o mais importante na vida é o amor da família e as pessoas de quem você gosta?, finalizou Zanardi, que seguiu para Montercalo acompanhado da mulher, Daniela e do filho Nicolo, de 3 anos.