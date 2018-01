Zanardi é operado e sai do coma Segundo o médico da Cart, Steve Olvey, o piloto Alessandro Zanardi já saiu do coma induzido em que ele se encontrava desde sábado passado, quando sofreu um acidente no GP da Alemanha da Indy. Apesar disso, o italiano continua sedado no hospital em Berlim. Mesmo porque, ele passou por uma terceira cirurgia nesta quarta-feira, para a retirada de fragmentos de ossos das regiões em que suas pernas foram amputadas. O quadro médico de Zanardi é estável, mas ele deve passar por mais uma ou duas cirurgias nos próximos dias, para evitar infecções, até que deixe a UTI dentro de 10 ou 15 dias. Enquanto Zanardi se recupera bem do grave acidente, a Indy chega a Inglaterra, onde será disputada no sábado a 16ª etapa da temporada. A equipe do piloto italiano, a Mo Nunn, já avisou que ninguém irá substituí-lo nesta prova. O canadense Alex Tagliani, da Player?s Forsythe, que bateu no carro de Zanardi na Alemanha e chegou a ser hospitalizado por um dia, confirmou que irá correr neste fim de semana, no circuito oval de Rockingham. ?Assim que eu entrar no carro e começar a correr, poderei pensar em outra coisa. Aí, estarei feliz. Pois desde sábado, só consegui pensar nele (Zanardi). Não consigo passar cinco minutos sem pensar nele. Penso nele, não no acidente. Provavelmente, ele nunca sairá da minha cabeça?, revelou Tagliani. Apesar de não ter culpa no acidente, o canadense disse ter ficado muito abalado com o que aconteceu com o colega. Nem a conversa com a mulher de Zanardi, Daniela, que o inocentou completamente, parece ter aliviado a cabeça de Tagliani. ?Vou tirar um grande peso do coração quando vê-lo andando novamente, com próteses. Me deixará muito feliz vê-lo voltar a ter uma vida normal.?