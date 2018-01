Zanardi fica em 7º após volta às pistas Depois de dois anos sem correr oficialmente, o italiano Alessandro Zanardi chegou neste domingo em sétimo lugar no GP de Monza, na Itália, pelo Campeonato Europeu de Turismo. O piloto sofreu um grave acidente em 2001, no GP da Alemanha de Fórmula Cart, e teve as duas pernas amputadas. O BMW com o qual disputou a prova é adaptado para que ele comande o carro apenas com as mãos. Zanardi disse que quer ?provar a ele mesmo que pode ser um piloto competitivo novamente?.