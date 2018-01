Zanardi já pensava em se aposentar Bicampeão da Fórmula Indy em 1997 e 98, o italiano Alessandro Zanardi, de 34 anos, casado, um filho, tem a carreira interrompida quando pensava seriamente na aposentadoria. Neste sábado, ele sofreu um grave acidente durante o GP da Alemanha. Hospitalizado, já teve as pernas amputadas e ainda corre risco de perder a vida. O piloto, nascido em Bolonha, começou a correr de kart aos 14 anos. Foi vice-campeão de Fórmula 3.000 em 1991, ano em que estreou na Fórmula 1, pela Jordan, nas três últimas etapas do campeonato. Em 92, virou piloto de testes da Benetton e disputou três provas pela Minardi. Também correu pela Lotus em 1993 e 94. Em 1996 estreou na Indy, pela Chip Ganassi. Conseguiu três vitórias e ganhou o prêmio de estreante do ano. Nas duas temporadas seguintes, venceu 12 provas e foi bicampeão. Em 1999, voltou à Fórmula 1 e não marcou pontos pela Williams. Não correu em 2000 e retornou à Indy este ano.