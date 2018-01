Zanardi já sabe que perdeu as pernas O médicos da Cart comemoraram nesta quinta-feira a melhora no estado de saúde do piloto italiano de Fórmula Indy Alessandro Zanardi. Ele passou a manhã consciente no Klinikum-Belin-Marzahn, falando com a mulher Daniela. Quando soube que teve as pernas anputadas, reagiu com tranqüilidade. "Tenho você e meu filho. Então, para mim, está tudo bem", teria dito ele. "Era esse tipo de espírito que eu esperava dele", disse Tony Kanaan, companheiro de equipe de Zanardi na Mo Nunn, que falou com Daniela por telefone. Steve Olvey, médico oficial da Cart, disse que Zanardi esteve a 10 minutos de morrer. "Os médicos de Berlim disseram que, se ele demorasse dez minutos a mais para chegar no hospital, não teria sobrevivido", disse.