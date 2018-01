Zanardi marca 11º tempo em Monza O piloto italiano Alessandro Zanardi obteve o 11º tempo nos treinos classificatórios para o Campeonato Europeu de Turismo, que será disputado neste domingo em Monza. Esta é a primeira vez que o piloto disputa uma prova oficial desde o acidente de 2001 no GP da Alemanha de Fórmula Cart quando perdeu as pernas. Zanardi compete com um BMW adaptado, para que possa acionar todos os comandos com as mãos. "Poderei ser mais rápido com um maior treinamento. Mas será uma dura batalha pilotar este carro?, afirmou o piloto.