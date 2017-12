Zanardi não descarta voltar a correr O piloto italiano Alessandro Zanardi, que teve as pernas amputadas após um grave acidente no circuito de Lausitz, na Alemanha, em setembro deste ano, não descarta a possibilidade de voltar a correr. ?Nunca prometi à minha mulher que não voltaria a correr?, disse ele em entrevista à emissora de TV alemã ADR, na noite desta terça-feira. "Tenho consciência que será preciso percorrer um caminho longo, porém, o mais importante para mim é que tenha, no fundo do coração, a certeza que quero voltar a guiar novamente?, afirmou ele. O piloto tem 35 anos e hoje se locomove em cadeiras de rodas.