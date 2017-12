Zanardi não perde o bom humor Ele estava sentado, hoje, num banco de correr nos boxes do Kartódromo da Granja Viana, em Cotia. A sua volta, vários jornalistas. De repente, Alessando Zanardi que acabara de sair do kart, depois de estabelecer o excelente tempo de 57s1, comenta: "Se você não tem onde apoiar o copo, que tal essa mesinha?" O piloto italiano, que havia treinado para as 500 Milhas de Kart, levantou sua perna mecânica esquerda, a girou na articulação do joelho, dispondo-a de pé. Assim, a solda do tênis voltou-se para cima, formando a tal da mesinha oferecida. Todos riram. Como ele. É dessa forma que esse italiano de Bolonha, 37 anos, bicampeão da Cart, lida com o fato de ter duas próteses nas pernas, perdidas num acidente em Lautzring, Alemanha, há pouco mais de dois anos. "É sempre constrangedor estar ao lado de pessoas com problemas físicos, nunca se sabe como agir. Comigo não há essa dificuldade", afirma. Nada o faz perder o bom humor, nem mesmo falar sobre o acidente que por muito pouco não lhe custou a vida. "Minha mentalidade não mudou. Ainda no hospital, logo depois de acordar, ri com o Tony Kanaan quando ele disse que os meus tênis deixados no autódromo, no dia do acidente, não seriam devolvidos porque eu não precisaria mais." Os dois são grandes amigos. E é essa amizade que trouxe Zanardi para o Brasil, a fim de acompanhar de perto o casamento de Tony com Daniele, amanhã, em São Paulo. "Não dá nem para sonhar em ficar de mau humor ao lado do Zanardi. Sua figura, o que ele passa de otimismo, de lição de vida não nos autoriza a nos sentirmos mal", diz Kanaan. O italiano lembra que enquanto educava-se a usar a prótese e via meninos com problemas semelhantes, agradecia até a Deus. "Eu tenho 37 anos, uma mulher e um filho maravilhosos, fiz carreira no que mais gosto, ganhei muito dinheiro. Mas eles são pequenos, enfrentarão preconceitos, como ir na discoteca com os amigos, será que conseguirão namorar?" Zanardi vê até algumas vantagens em não ter pernas. "Minha mulher foi lavar minhas meias e eu lhe disse que não preciso trocá-las toda hora, o meu pé artificial não sua." Há várias formas de encarar a própria existência, explica o piloto. "Quando acordei no hospital não estava triste em razão de ter perdido as pernas, mas feliz por estar vivo. Quando fiquei de pé não me deixei atingir por precisar me escorar para não cair, mas senti-me contente por levantar." Nesse processo de recuperação, há uma data especial para Zanardi: "18 de dezembro de 2001. Marquei no calendário. Esse foi o primeiro dia em que, sozinho, ergui-me e fiz xixi de pé." Seu objetivos, agora, são claros: "Ser um bom pai para meu filho Nicolò, de 5 anos. O resto vem depois. Espero também disputar o Campeonato Europeu de Turismo ano que vem." Enquanto o desafio de correr em Monza, Spa, Barcelona, dentre outras pistas, não vem de novo, as 500 Milhas de Kart representam enorme satisfação: "Foi delicioso cruzar a linha de chegada e ver meu tempo, 56seg5, com 15 quilos a menos dos 190 regulares, e 57.1 com o kart já no regulamento." Sua marca esteve entre as melhores do dia, apesar de Zanardi acionar o acelerador manual com a mão esquerda e frear com a prótese do pé direito, tudo ajustado, nos boxes, por ele mesmo.