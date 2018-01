Zanardi não se lembra do acidente O piloto Alessandro Zanardi, que teve as pernas amputadas após acidente no GP da Alemanha de Fórmula Indy, no dia 15 de setembro, até hoje não se lembra do que aconteceu na prova. Apesar disso, o italiano passa bem e pode deixar o hospital de Berlim já na semana que vem. ?Ele não se recorda nem do warm up (treino de aquecimento) da corrida. Perguntou se tinha cometido algum erro?, disse o piloto norte-americano Jimmy Vasser, que foi companheiro de Zanardi em 97 e 98 (justamente quando Zanardi foi bicampeão da Indy) e foi um das pessoas da categoria que o visitou no hospital. O acidente do italiano aconteceu na volta 142 do GP da Alemanha, quando ele perdeu o controle do seu carro na saída dos boxes e foi atingido pelo carro do canadense Alex Tagliani, que estava a mais de 320 km/h.