Zanardi passa pela quarta cirurgia O estado de saúde do italiano Alessandro Zanardi melhora a cada dia, segundo informe dos médicos que cuidam do piloto em uma clínica de Berlim. Neste sábado, ele passou pela quarta cirurgia para limpeza do local da primeira operação, quando suas duas pernas foram amputadas. Os médicos acham que uma quinta cirurgia ainda pode ser necessária, para retirar outros pedaços de fibra de carbono que restam no local. Zanardi está acordado e continua tendo boas reações quando fala sobre sua vida pós-acidente.