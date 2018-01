Zanardi quer ?reaprender a caminhar? Feliz e pronto para iniciar sua "segunda vida??. Assim o italiano Alessandro Zanardi se define um mês depois de perder as pernas no grave acidente que sofreu no GP da Alemanha de Fórmula Indy. Na terça-feira, ele deu entrevista para a tevê italiana RAI sobre seu acidente no circuito oval de Lausitz, em 15 de setembro, e demonstrou estar bem psicologicamente e confiante no futuro. "Quero reaprender a andar, levar meu filho (Niccolo, de 4 anos) nos ombros e andar de bicicleta ou praticar esqui. No dia em que voltar a caminhar, estarei iniciando minha segunda vida??, disse Zanardi. Ele deve iniciar nos próximos dias a adaptação às pernas mecânicas. O italiano, que completa 35 anos dia 23, agradeceu aos médicos que o assistiram no Hospital em Berlim. "Há vários tipos de corrida e em Lausitz tentava ganhar uma. Não consegui, mas graças a esse pessoal maravilhoso ganhei a corrida mais importante, contra a morte.?? Zanardi ficou em coma por vários dias após o acidente e, ao recuperar a consciência, lembra que a primeira pessoa que viu foi sua mulher, Daniela. "Ouvi várias pessoas gritando, e Daniela me disse que a alegria era porque eu estava saindo do coma. Ela me explicou o que tinha acontecido, mas a alegria de estar vivo superou todo o resto.??