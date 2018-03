Zanardi revive drama no circuito alemão Alessandro Zanardi voltou nesta quinta-feira ao circuito de Lausitzring, onde há quase dois anos sofreu o acidente que lhe custou a perda das pernas e o encerramento prematuro de sua carreira. Ele participou de uma sessão de fotos, organizada pela Cart como promoção da corrida de domingo, quando irá completar, em um carro adaptado, as 13 voltas que faltaram para que terminasse o GP de 2001. Zanardi reencontrou vários pilotos, entre eles Alex Tagliani, que se envolveu no acidente de 2001 - o carro do canadense atingiu o do italiano, que partiu-se em dois - e falou sobre sua biografia, com lançamento previsto para junho. Quando chegou ao autódromo, o italiano estava um pouco tenso, mas, mesmo assim, procurou manter o bom humor. Ao entrar na pista, onde posou para fotos próximo à linha de chegada, encostou no muro e brincou: ?Nossa, faz tempo que não tenho contato com um muro?. Havia poucas pessoas no autódromo - a maioria trabalhando no apoio ao GP. Mas, ao saberem da presença do italiano, muitos correram até a arquibancada, para saudá-lo e aplaudi-lo. "Obrigado, gente?, repetiu Zanardi algumas vezes, enquanto acenava em direção ao público. Com os dirigentes da Cart com quem conversou, Zanardi confidenciou: "Não me recordo muito do circuito, mas é meio estranho voltar aqui?. O carro com o qual Zanardi irá percorrer as 13 voltas em Lausitzring estava em fase final de montagem nesta quinta-feira. Terá o mesmo número que o piloto usava na corrida em que se acidentou, 66, e as mesmas cores, roxa e branca. Em 2001, o italiano corria na equipe MoNunn, que hoje não está mais na Cart. Adaptado na oficina de Eric Bachelart, dono da equipe Conquest (do brasileiro Mário Haberfeld), tem acelerador manual, embreagem próxima do câmbio. Zanardi terá de frear com o pé direito. Para isso, foi colocada uma peça que lembra uma canaleta no lugar do pedal do freio, para que seu pé não escorregue. O italiano se locomove com pernas e pés mecânicos. Depois das fotos, Zanardi percorreu a área dos boxes e foi cumprimentado por vários pilotos. Quando viu Alex Tagliani tomou a iniciativa de dirigir-se a ele e abraçá-lo. Tagliani quis saber como será o carro que Zanardi vai pilotar no domingo. "É como um jet ski?, comparou o bicampeão da Cart em 1997 e 1998. ?E o freio??, questionou o canadense. "Vou frear com o pé. Quer dizer, espero que freie. Espero?, disse, sorrindo, Zanardi. Tagliani se impressionou com a boa forma do ex-companheiro de pista. "Você está mais forte do que quando lhe vi em Toronto (no ano passado).? "É que faço muito exercício e dependo dos meus braços para muita coisa?, foi a resposta. Livro - Zanardi contou como está escrevendo sua biografia. "Eu escrevo e passo para outra pessoa, que faz a redação. Depois, volta para mim, para que eu coloque emoção nas histórias que conto.? Nesta sexta-feira, o italiano dará uma entrevista coletiva. Vai ser a atividade mais concorrida do dia em Lausitzring, pois os primeiros treinos só ocorrem no sábado.