Zanardi vai passar pela 3ª operação O piloto italiano Alessandro Zanardi - que teve as pernas amputadas depois de um grave acidente no GP da Alemanha de Fórmula Indy, sábado - será submetido a uma terceira intervenção cirúrgica. Os médicos querem adotar medidas de prevenção para evitar inflamações. ?Trata-se de uma medida preventiva necessária porque as lesões que o piloto sofreu podem apresentar muitos imprevistos?, explicou o médico Walter Schaffartzick, diretor da clínica onde Zanardi está internado. De acordo com Schaffartzick, a evolução do quadro clínico do piloto é ?satisfatória?. Zanardi é mantido em coma induzido. Os médicos não fizeram qualquer previsão sobre por quanto tempo o piloto deverá permanecer inconsciente.