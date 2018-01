Zanardi volta a correr e fala em continuar A participação de Alessandro Zanardi domingo na última etapa do Campeonato Europeu de Turismo pode representar o primeiro passo para o retorno definitivo do piloto às pistas. O italiano disse nesta sexta-feira que, se conseguir sair-se bem na corrida que acontecerá em Monza, vai começar a pensar seriamente em competir pela BMW no campeonato do ano que vem. ?Estou me sentindo disposto e entusiasmado para esta corrida e tentarei transformar esta emoção em bons resultados. Não largarei apenas para competir e, sim, para ganhar.? Zanardi, que perdeu as pernas em acidente em 2001 no GP da Alemanha da Cart, vai competir em Monza com um BMW 320i adaptado, para que possa acionar todos os comandos com as mãos. ?Estou consciente de que a BMW poderá construir um terceiro carro para que eu possa disputar o Europeu do próximo ano.?? Em novembro, Alessandro Zanardi vai correr de kart no Brasil. Ele disputará as 500 Milhas da Granja Viana.