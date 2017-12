Zanardi volta às pistas amanhã O piloto italiano Alex Zanardi voltará às pistas neste sábado, numa prova de kart em Monaco. Será a primeira vez que ele irá correr depois do grave acidente que sofreu no ano passado, no GP da Alemanha da Cart, quando foi obrigado a amputar as duas pernas. ?A primeira emoção forte já foi me ver no espelho com o macacão de piloto?, afirmou o italiano de 34 anos, que já disputou também o Mundial de Fórmula 1. Bem adaptado às próteses, Zanardi irá pilotar um kart de 250cc. ?Este será o primeiro passo. Veremos logo aonde posso chegar.?