Zebra na etapa do Brasileiro de Rali Deu zebra na terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade, que terminou neste domingo em Bento Gonçalves (RS). Os vencedores, Leandro Brustolin e Geferson Parnatto, da equipe Lemos Sports, nunca tinham entrado no Gol da categoria A6 que chegou à frente de todos os mais de 30 carros. A dupla gaúcha estava correndo como convidada do dono da equipe. Em um dia chuvoso e frio da cidade do interior do Rio Grande do Sul, Brustolin viu tudo dar certo. "Foi a etapa perfeita. Ontem (sábado) a gente só foi se adaptando aos carros, estávamos cautelosos. De fato, não esperávamos ganhar, ainda mais porque eu estava parado e só estou aqui porque fui convidado", disse o piloto. Paulo Lemos, o dono da equipe, explica. "Ano passado, eles foram campeões brasileiros na categoria N2. Como reconhecimento, um tipo de prêmio, acho que mereciam fazer uma prova em uma categoria mais forte, que foi a A6. Sinceramente, não esperava que fossem vencer, foi brilhante". Com o resultado, o cartola admite que vai rever a possibilidade de a dupla disputar a próxima etapa, mês que vem, em Santa Catarina. Brustolin estava fora de atividade. "Não tenho patrocínio, nem sei o que será daqui para frente. Vamos ver se a vitória vai mudar alguma coisa", ressaltou o gaúcho, que é empresário do ramo de pesca na cidade de Estação, perto de Passo Fundo. Um dos pioneiros do rali brasileiro, Paulo Lemos, de 52 anos, ainda disse. "Algo está dizendo que na próxima etapa teremos três carros, um em cada categoria. O resultado da nossa equipe foi surpreendente porque foi apenas a segunda vez no Brasileiro que um carro sem tração 4 x 4 chega à frente de todas as demais categorias". Após a terceira etapa, que também valeu como quarta etapa do Sul-Americano e terceira do Gaúcho, na categoria N4 o líder entre os pilotos é Ulysses Bertoldo. Entre os navegadores, Aury Klein e Alexandre Staf estão empatados na primeira colocação. Na N2, Reinaldo Varela é o primeiro entre os pilotos e Ivan Bertegna é o melhor navegador. E na A6, Luís Tedesco e KZ Morales são os melhores piloto e navegador, respectivamente.