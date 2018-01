Zonta abandona o GP da Alemanha Um pequeno acidente entre o brasileiro Ricardo Zonta (Jordan) e o holandês Jos Verstappen, da Arrows, tirou o brasileiro do GP da Alemanha. Zonta, que substituiu o alemão Heinz-Harald Frentzen, demitido esta semana da Jordan, perdeu a suspensão do seu carro. "O Verstappen errou. Eu ia ultrapassá-lo, ele tentou me fechar, me tocou e quebrou minha suspensão", disse o brasileiro. Zonta reconheceu que estava com problemas no carro. "Aconteceu de tudo este fim de semana, tanto da minha parte, como do carro. A aderência dele estava muito inferior. É uma pena", disse. Quanto à possibilidade de ficar em definitivo como piloto da Jordan, Zonta disse que deve esperar. "Acho que eles confiam em mim, mas tenho que ficar na espera. O Eddie Jordan está sofrendo muita pressão por causa dos alemães, vamos ver o que vai acontecer". Eddie Jordan foi muito hostilizado pelos torcedores durante o GP da Alemanha. Além de ser vaiado, a torcida ostenta cartazes pouco simpáticos ao dirigente, por causa da demissão de Frentzen.