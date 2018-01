Zonta bate carro de testes a 285 Km/h O brasileiro Ricardo Zonta, piloto de testes da escuderia Jordan-Honda, sofreu nesta quinta-feira um acidente durante os treinos da escuderia inglesa, no circuito de Monza, na Itália. Ele perdeu o controle do carro ao frear próximo a variante Ascari, provavelmente devido à quebra de uma das suspensões do veículo, e se chocou violentamente contra as barreiras de proteção a uma velocidade de 285 Km/h. Apesar da violência do choque, Ricardo Zonta saiu ileso e passa bem.