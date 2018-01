Zonta consegue a 7ª pole no ano O paranaense Ricardo Zonta, da equipe Gabord Competicion, conquistou a sétima pole position na temporada 2002 para a primeira prova da Telefônica World Series, que será disputada neste domingo (dia 8) no circuito de Interlagos, em São Paulo. A corrida terá sua largada às 11 horas, com a disputa de 17 voltas. Ainda neste sábado, a partir das 14h30, será realizado o treino classificatório para a segunda corrida. O circuito paulista recebe a última etapa da c ategoria. Zonta, que já conquistou o título deste ano, marcou o tempo de 1min25s823 na primeira classificação. O segundo lugar ficou com o francês Jean C. Ravier, da equipe Epsilon by Graff, com o tempo de 1min26s139. O belga Bas Leinders, da KTR, larga em terceiro (1min26s162).