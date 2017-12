Zonta continua na Toyota até 2006 O brasileiro Ricardo Zonta prorrogou seu contrato com a Toyota e permanecerá como piloto de testes da escuderia japonesa até o final de 2006, segundo anúncio feito nesta segunda-feira. A Toyota tem como pilotos titulares o alemão Ralf Schumacher e o italiano Jarno Trulli. Aos 29 anos, Zonta disse ter ficado feliz com a renovação do compromisso. "Tivemos uma temporada de muitos exitos em 2005 e estou seguro que essa será a tendência no ano que vem?, disse Zonta. O piloto brasileiro disputou cino Gps pela Toyota em 2004. No ano passado ele iria substituir Ralf Schumacher no GP dos EUA, mas para sua frustração, sete equipes (entre elas a Toyota) decidiram não correr alegando falta de segurança. Além de Zonta, a Toyota confirmou a renovação do contrato de Oliver Panis, que também fica como piloto de testes em 2006. A escuderia japonesa inicia testes nesta terça-feira no circuito da Catalunha, em Barcelona. Estão previstosquatro dias de testes.