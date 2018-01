Zonta derrapa e só fica em quinto A Telefônica World Series fechou a temporada de 2002 superando a Fórmula 3000 em Interlagos. A chuva, entretanto, prejudicou a corrida e afastou parte do público. A equipe Racing Engineering ganhou as duas provas deste domingo. A primeira com o francês Franck Montagny, que garantiu o vice-campeonato, e a segunda com o inglês Justin Wilson. Ricardo Zonta, o campeão, cravou as duas poles, fez a volta mais rápida, derrapou, foi penalizado e só conseguiu o quinto lugar na segunda prova. Nesta segunda, as equipes fazem um teste coletivo em Interlagos, testando novos pilotos brasileiros para 2003. Os Dallara/Nissan 3.0 surpreenderam no sábado, no treino livre da manhã, quando o indiano Narain Karthikeyan, da RC Motorsport, fez a volta mais rápida da sessão em 1min25s143 (média de 182,192 km/h), a melhor do final de semana. Esta marca assim como a pole de Zonta na segunda corrida ? 1min25s479 ? superaram a pole da Fórmula 3000, este ano, em Interlagos, quando o tcheco Tomas Enge, com o Lola/Zytec 3.0, virou em 1min26s120. Ricardo Zonta, na véspera, achava difícil superar o tempo de Enge porque os motores da F-3000 têm mais torque e 480 HP contra os 415 HP dos Nissan. ?Nós tiramos o ?down force? e ganhamos velocidade nas retas. E, ao contrário do que se poderia imaginar, não perdemos muito nas curvas?, justificou o paranaense Ricardo Zonta. Segundo Ricardo Zonta, os novos motores Nissan de 465 HP e pneus mais macios deverão baixar o tempo em Interlagos, no ano que vem, em dois ou até três segundos. Por causa da chuva forte durante a primeira corrida, muitos pilotos sairam na pista, inclusive Ricardo Zonta. Os carros de Tuka Rocha e do espanhol Antonio Garcia bateram no box. Garcia foi tomar satisfações do piloto brasileiro e Tuka o agarrou pelo colarinho. A prova teve que ser interrompida por causa da chuva e, minutos depois, foi reiniciada. Na segunda prova, à tarde, a chuva parou na segunda metade da corrida e os carros, pela primeira vez, utilizaram pneus slick. Ricardo Zonta, mesmo com o carro desregulado, cravou 1min28s.656. Na F-3000, a melhor volta da prova foi de Sebastien Bourdais com 1min27s323. ?Se não tivesse chovido, deixando apenas uma trilha seca, esse tempo seria pulverizado?, disse Zonta. O teste desta segunda-feira, em Interlagos, entre 9h e 17h, contará com os pilotos brasileiros Nelson Angelo Piquet (campeão da F-3 sul-americana) João Paulo de Oliveira, Ernani Judice, Cacó Pereira, Rodrigo Ribeiro, Hoover Orsi, Rafael Sperafico, Angelo Serafim e Marcelo Thomas. E o inglês Justin Wilson, da Racing Engineering, foi escolhido para andar com o novo motor Nissan de 450 HP, um protótipo para o campeonato de 2003. ?Se a pista estiver seca e o calor não for excessivo, poderemos estabelecer uma nova marca no circuito?, disse Wilson, que venceu neste domingo pela primeira vez na temporada. Classificação da 1º corrida: 1º - Franck Montagny; 2º - Justin Wilson; 3º - Polo Villamil; 4 º - Bas Leinders; 5º - Jaime Mello. Classificação da 2º corrida: 1º Justin Wilson; 2º - Antonio Garcia; 3º - Franck Montagny; 4º - Narain Karthikeyan; 5º - Ricardo Zonta. Classificação final do campeonato (com descartes): 1º - Ricardo Zonta, Brasil, (campeão), 270 pontos; 2º - Franck Montagny, França, 204; 3º - Bas Leinders, Bélgica, 184; 4º - Justin Wilson, Inglaterra, 171; 5º - Antonio Garcia, Espanha, 82.