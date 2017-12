Zonta deve disputar o GP da Europa Por enquanto, o piloto brasileiro Ricardo Zonta está confirmado para participar do GP da Europa, dia 24, em Nurburgring (Alemanha), na próxima etapa do Mundial de Fórmula 1. Na próxima terça-feira, Heinz-Harald Frentzen, o piloto titular da Jordan, saberá do médico da F-1, o neurologista Sid Watkins, se poderá correr em seu país. Frentzen bateu com violência dentro do túnel, em Mônaco, e no treino de sábado em Montreal. Por estar sentindo fortes dores de cabeça e tontura, Zonta acabou substituindo-o na prova do Canadá e pode continuar no circuito alemão.