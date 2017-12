Zonta é o mais rápido em Istambul O piloto Ricardo Zonta (Toyota) realizou o melhor tempo do dia na segunda sessão de treinos livres para o GP da Turquia de F-1, realizada nesta sexta-feira no circuito de Istamnbul. O brasileiro fez o tempo de 1min25s583, superando a McLaren de Pedro de la Rosa, que fez o segundo tempo (1min.26s.196). Juan Pablo Montoya (McLaren) foi o terceiro com 1min26s525. O alemão Michael Schumacher foi mal e ficou apenas na 12ª posição (1min28s293), mas Rubens Barrichello foi pior ainda, marcando o 14º tempo (1min28s460). Felipe Massa (Sauber) foi o 16º (1min28s681). Os treinos oficiais, que vão definir o grid de largada, serão realizados neste sábado apartir das 8 horas (de Brasília). A corrida acontece no domingo a partir das 9 horas.