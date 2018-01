Zonta é o mais rápido no 1º treino livre O brasileiro Ricardo Zonta, da Toyota, fez hoje, no circuito de Sakhir, o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio de Bahrein, terceira prova do mundial de Fórmula 1. Com o tempo de 1min31s449, Zonta superou por 671 milésimos o campeão do mundo, Michael Schumacher, que pilotou a nova Ferrari F2005. Veja os tempos da 1ª sessão 1. x-Ricardo Zonta (BRA) - Toyota - 1min.31s.449s 2. Michael Schumacher (ALE) - Ferrari - 1:32.120 3. x-Vitantonio Liuzzi (ITA) - Red Bull-Cosworth - 1:32.509 4. x-Alexander Wurz (AUT) - McLaren-Mercedes - 1:33.106. 5. Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - 1:33.111. 6. Pedro de la Rosa (ESP) - McLaren-Mercedes - 1:33.270. 7. Mark Webber (AUS) - Williams-BMW - 1:33.427. 8. Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren-Mercedes - 1:33.836. 9. Jenson Button (ING) - BAR-Honda - 1:34.002. 10. Nick Heidfeld (ALE) - Williams-BMW - 1:34.722. 11. Christian Klien (AUS) - Red Bull-Cosworth - 1:34.722. 12. Felipe Massa (BRA) - Sauber-Petronas - 1:34.875. 13. David Coulthard (ESC) - Red Bull-Cosworth - 1:34.984. 14. x-Robert Doornbas (MON) - Jordan-Toyota - 1:35.432. 15. Narain Karthikeyan (IND) - Jordan-Toyota - 1:35.766. 16. Tiago Monteiro (POR) - Jordan-Toyota - 1:36.534. 17. Jacques Villeneuve (CAN) - Sauber-Petronas - 1:37.112. 18. Christijan Albers (HOL) - Minardi-Cosworth, 15, 1:37.778. 19. Patrick Friesacher (AUT) - Minardi-Cosworth - 1:38.603. Não classificados: Takuma Sato (JAP) - BAR-Honda, 2 voltas. Giancarlo Fisichella ITA) - Renault, 2 voltas. Fernando Alonso (ESP) - Renault, 2 voltas. Jarno Trulli (ITA) - Toyota, 1 volta. Ralf Schumacher (ALE) - Toyota, 1 volta.