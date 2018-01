Zonta espera ficar até o fim do ano Com a demissão do alemão Heinz-Harald Frentzen, anunciada nesta quarta-feira, o brasileiro Ricardo Zonta será o piloto da Jordan na próxima etapa do Mundial de Fórmula 1, neste final de semana, na Alemanha. Zonta revelou que ainda não sabe se irá disputar as demais corridas da temporada. ?Teremos uma reunião (até domingo) para resolvermos sobre as outras provas do ano?, afirmou. Apesar da indefinição quanto ao futuro, Zonta já está contente por poder disputar a próxima etapa. ?Às vezes, a alegria de um é a tristeza de outro. Sinto pelo Frentzen, mas como terceiro piloto da equipe, tenho que estar sempre pronto para correr?, disse o brasileiro.